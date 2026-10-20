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Martes, 20 de octubre de 2026
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La Guaira

Grave denuncia en La Guaira: forenses habrían entregado supuestas cenizas a una familia y meses después hallaron los cuerpos entre los escombros

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionarios del Estado en el cementerio municipal La Esperanza en parroquia Carayaca, en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Funcionarios del Estado en el cementerio municipal La Esperanza en parroquia Carayaca, en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
El caso generó incertidumbre en el seno de la población venezolana y abrió interrogantes sobre los análisis de ADN y los protocolos forenses aplicados.

El hallazgo de tres cuerpos entre los escombros de Residencias Caribe, en La Guaira, reavivó las denuncias sobre posibles irregularidades en la identificación de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio en Venezuela.

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Entre los fallecidos se encontraban un padre y su hijo, cuyos familiares los reconocieron en la morgue.

No obstante, denunciaron que meses atrás las autoridades les habían entregado cenizas que supuestamente correspondían a ambos.

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El caso generó incertidumbre en el seno de la población venezolana y abrió interrogantes sobre los análisis de ADN y los protocolos forenses aplicados durante la emergencia.

Ahora los familiares exigen respuestas para esclarecer la procedencia de los restos que recibieron inicialmente.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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