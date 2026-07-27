"Venezuela y el terremoto ya no están en el algoritmo; sigamos difundiendo el tema": así lo aseguró reconocido creador de contenido venezolano

Según el creador de contenido venezolano, Juan Rangel, conocido en el ámbito digital como 'Juancito', "Venezuela y el terremoto ya no están en el algoritmo; sigamos difundiendo el tema".

En ese sentido, Rangel hizo un llamado a difundir la situación para mantener visible la crisis tras el doble sismo de magnitudes. "La gente cree que la cosa está mejor, pero no es así", detalló.

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El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

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En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.