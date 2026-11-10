Camarógrafo sufre grave accidente tras volar por el aire durante un concierto de Karol G: este es el video

Un aparatoso accidente marcó el concierto de Karol G en el Estadio BBVA de Monterrey, México, el pasado sábado 7 de noviembre, cuando uno de sus camarógrafos resultó gravemente lesionado al caer desde una cámara aérea durante la presentación de la cantante antioqueña.

El incidente ocurrió en medio del segmento en que la intérprete conocida como la "Bichota" se disponía a interpretar los éxitos de su álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'. Uno de los camarógrafos habría quedado enganchado a una cámara aérea que lo levantó, lo hizo volar por el aire y terminó cayendo al suelo tras ser golpeado por una de las luces que iluminaban el escenario.

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El hecho quedó registrado en los teléfonos celulares de varios fanáticos que se encontraban grabando el show, generando inmediata preocupación entre los seguidores presentes cerca de la tarima donde se produjo el accidente.

Tras las dudas sobre su estado de salud, el afectado fue identificado como Zoe Lubeck, cineasta y operador de cámara que ha ganado popularidad en redes sociales por compartir el detrás de cámaras de su trabajo en las giras de la cantante colombiana.

"Parece que el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien, gracias familia por todo el cariño. Volveré pronto", aseguró Lubeck por medio de las historias de su cuenta de Instagram, donde tranquilizó a sus seguidores sobre su condición.

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El joven profesional del audiovisual reveló detalles sobre la gravedad de sus lesiones, comentando que presentó una fractura en cuatro partes, por lo que tendrá que someterse a una cirugía que lo llevará de regreso a su casa en Los Ángeles para su recuperación.

El accidente se produjo durante una de las noches más esperadas para los seguidores de Karol G en territorio mexicano, donde la artista ofreció su icónico show ante miles de fanáticos que abarrotaron el estadio regiomontano.

Videos del momento exacto del incidente circulan ampliamente en distintas redes sociales, mostrando la magnitud del impacto que recibió el camarógrafo al caer abruptamente al suelo, lo que ha generado debate sobre las medidas de seguridad en los conciertos de gran formato.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho en sus redes sociales, mientras sus seguidores expresan solidaridad con el camarógrafo lesionado y esperan su pronta recuperación.