Oscar D'León sobre los terremotos en Venezuela: "No nos olvidemos, la emergencia no termina en unos días y la necesidad de apoyo es constante"

El legendario cantautor y músico venezolano, Oscar D'León, alzó su voz sobre la emergencia en Venezuela tras los devastadores terremotos.

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Mediante un concierto en Medellín, Colombia, el universalmente reconocido como 'El Sonero del Mundo' sostuvo al respecto: "Venezuela, recibe nuestro amor, nuestro apoyo, mucha fuerza para salir de esto".

El video de la mencionada presentación fue compartido por el artista en su red social Instagram, donde además redactó: "Mi llamado a la comunidad internacional y a todos los que estamos fuera de nuestra tierra sigue siendo el mismo: no nos olvidemos. La emergencia no termina en unos días y la necesidad de apoyo es constante. Sigamos aportando y tendiendo la mano a quienes nos necesitan".

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

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En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.