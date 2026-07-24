Dolorosa evidencia: Hallan una libreta bajo los escombros en La Guaira con el escrito 'propósitos del año 2026'

A un mes de los terremotos en Venezuela, un voluntario que ejerce labores de rescate encontró bajo los escombros en La Guaira una libreta con 'propósitos del año 2026'.

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En sus páginas se encontraban anotadas metas y reflexiones personales para este año 2026, deseos de una persona que buscaba darle un 'norte' a su vida.

Entre los escritos resaltó una frase que llamó la atención: “Seguir mejorando como persona sin repetir el patrón”.

Hasta ahora, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.