Habrían asesinado en el Catatumbo a niña de 13 años que había sido reclutada por disidencias de las Farc: esto se sabe

La violencia contra los menores de edad vuelve a generar preocupación en el Catatumbo. Mónica Liseth Beltrán Rojas, de 13 años, habría sido asesinada después de haber sido reclutada por un grupo armado en zona rural de Tibú, Norte de Santander, según informó este lunes 21 de septiembre Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

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El caso había sido denunciado públicamente desde abril. De acuerdo con los antecedentes divulgados por Mayorga y recogidos por medios de la región, el 2 de abril hombres armados llegaron hasta la vivienda donde la menor se encontraba con su padre, Ramón Darío Beltrán, en el sector Villa del Río, Beltrania, y se la llevaron por la fuerza.

Según la información dada por su familia, la menor cursaba séptimo grado. Después de su desaparición, su padre hizo llamados públicos para que quienes la tenían la devolvieran con vida. La familia también buscó apoyo de la Junta de Acción Comunal, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Tibú y representantes de la Iglesia católica para intentar conseguir su regreso.

Ahora bien, el posible asesinato de Mónica ocurre en medio de una situación que continúa siendo crítica para niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo informó este lunes que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, conoció 113 casos de reclutamiento de menores. Norte de Santander aparece como el segundo departamento con más casos registrados, con 25, detrás de Cauca, que reportó 35. La entidad advierte, sin embargo, que las cifras no representan necesariamente la totalidad del fenómeno debido al subregistro.

Asimismo, cabe resaltar que, de los casos registrados durante 2026, el 42 % corresponde a niñas y adolescentes, mientras que el 58 % corresponde a niños y adolescentes. La Defensoría también identificó como presuntos responsables a diferentes estructuras armadas, entre ellas el Estado Mayor Central, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el ELN.

Por otro lado, el panorama también ha sido advertido por organizaciones internacionales. Human Rights Watch señaló en agosto de 2026 que alrededor de 1.500 niños habían sido reclutados en Colombia desde 2021, a partir de un análisis de distintas fuentes, y alertó sobre nuevas formas de captación, incluso mediante redes sociales.

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La ONU, por su parte, ha documentado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados pueden estar acompañados de otras graves violaciones, entre ellas violencia sexual, desapariciones, desplazamiento forzado y afectaciones a la integridad física y psicológica.

Finalmente, en el caso de Mónica, la información conocida públicamente hasta este momento apunta a su reclutamiento y posterior asesinato, pero todavía no se han divulgado detalles oficiales completos sobre las circunstancias exactas de su muerte ni una investigación pública que establezca judicialmente quiénes fueron los autores materiales. Medios nacionales y regionales señalan al entorno de las disidencias del Frente 33, pero esa atribución debe mantenerse como una hipótesis mientras avanzan las investigaciones.