El gobierno de Abelardo de la Espriella ha ejecutado tres bombardeos contra criminales dando de baja a más de 30 bandidos

Los ataques del ELN en Norte de Santander contra la fuerza pública se registran justo cuando la fuerza publica colombiana mantiene una lucha frontal contra los grupos criminales. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha ejecutado tres bombardeos en los departamentos de Norte de Santander y Guaviare. Cifras oficiales señalan que 38 integrantes de estos grupos criminales fueron abatidos, entre ellos, alias ‘El Tigre’, quien era hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’. Además, han incautado armas y equipos de comunicación.