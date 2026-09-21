Golpe contundente a las Farc: fue abatido el encargado de manejar las finanzas y coordinar secuestros y extorsiones del frente 57

Golpe contundente al narcotráfico en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella, informó sobre la captura de cinco personas y la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína durante un operativo en turbo departamento de Antioquia. También el gobierno de Colombia reportó un operativo realizado en una zona rural de la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, donde fue abatido alias “Sarria”, señalado por las autoridades de manejar las finanzas y estar al frente de actividades de secuestro y extorsión del frente 57 Yair Bermúdez, del Estado Mayor Central de las Farc, en el departamento del Cauca.