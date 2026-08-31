Una gandola sin frenos volcó en la rampa del kilómetro 7 de la autopista Caracas - La Guaira

Usuarios de redes sociales como X, Facebook e Instagram reportaron que una gandola que transportaba un contenedor volcó luego de presentar una falla en el sistema de frenos mientras descendía por la autopista Caracas - La Guaira.

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La situación se registró el pasado jueves 27 de agosto, específicamente en el kilómetro 7, sentido hacia el Litoral Central.

El accidente ocurrió a las 5:40 p. m., cuando el vehículo de carga pesada quedó sin frenos en plena 'hora pico'.

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Ante el riesgo de impactar contra otros vehículos, el conductor maniobró para ingresar a una de las rampas de emergencia de la mencionada vía.

En videos quedó grabado el momento en que la unidad entró a gran velocidad en la zona de contención.

Debido a la velocidad a la que iba, la gandola volcó en la rampa cubierta con grava y arena.

Tras el impacto, el contenedor se desprendió y quedó destruido a un costado de la autopista.