Organizaciones no gubernamentales piden al régimen venezolano establecer garantías ambientales ante acuerdo petrolero con EE. UU.

Este miércoles, las organizaciones no gubernamentales Provea y Clima2, respectivamente, pidieron al régimen venezolano que establezca garantías ambientales ante los recientes acuerdos petroleros entre Washington y Caracas.

Mediante un comunicado, dichas ONG exhortaron a la "administración interina" a que se asuma el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales y de derechos humanos.

Asimismo, solicitaron que se respete la protección y reparación de las comunidades vulnerables y la atención de los derrames.

"La industria petrolera venezolana está sumida en una crisis ambiental crónica, caracterizada por constantes derrames de hidrocarburos y destrucción de ecosistemas continentales y marinos", indicaron las ONG en su notificación.

Se deben incluir los "compromisos exigibles de atención de los pasivos ambientales acumulados, el control de las contingencias actuales y la restauración de los territorios degradados", agrega la circular.

"Advertimos con preocupación que continúe planteándose la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten graves problemas sociales y ambientales asociados a estas actividades sin que se adopten medidas suficientes para atenderlos", añade.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese sentido, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".