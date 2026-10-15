Harry y Meghan reaparecen juntos en Nottingham en su primer acto público conjunto desde su regreso de EE. UU.

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, reaparecieron este jueves en un acto público conjunto en la localidad de Nottingham, un evento que marca su principal comparecencia pública compartida en suelo británico desde su mudanza a los Estados Unidos en 2020.

Para la duquesa de Sussex, esta actividad representó su primer compromiso oficial en el Reino Unido desde su asistencia al funeral de Estado de la reina Isabel II, el cual tuvo lugar en septiembre de 2022.

VEA TAMBIÉN Meghan Markle evalúa retomar su carrera de actriz en el Reino Unido tras un posible retorno de los duques a suelo británico o

La pareja, catalogada como miembros no activos de la familia real, recibió la bienvenida de una nutrida multitud de ciudadanos con quienes compartieron saludos y fotografías a su llegada a un estudio de radio local y diversos centros de desarrollo comunitario.

“Cualquier actividad que realicen ahora en territorio británico será de carácter personal y no en representación de la Corona”, puntualizó la Casa Real británica tras el retorno de la pareja al país europeo el pasado mes de agosto.

Durante su estancia en la región inglesa de Nottingham, los duques participaron de manera activa en talleres de cocina, actividades artesanales y encuentros con líderes de organizaciones filantrópicas locales, con una actitud cercana y sonriente ante los asistentes.

Esta reaparición pública ocurre en un momento de reorganización familiar para el matrimonio, tras su reciente traslado residencial hacia la zona de los Cotswold, motivado por ajustes en los protocolos de protección para sus hijos menores.

VEA TAMBIÉN Los duques de Sussex regresan al Reino Unido tras años de distanciamiento con la corona después del “Megxit” o

El desarrollo de sus iniciativas filantrópicas y la evolución de sus proyectos personales mantendrán la atención mediática sobre la pareja, en una nueva etapa de búsqueda constante de equilibrio entre la esfera pública y su vida familiar.