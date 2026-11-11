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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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"Qué pesar por sus madres": al estilo de Abelardo de la Espriella, alcaldesa de importante ciudad de Colombia encaró a capturados

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Alcaldesa de Ibagué encara a capturados - Captura de pantalla de redes sociales
Alcaldesa de Ibagué encara a capturados - Captura de pantalla de redes sociales
El procedimiento permitió sacar de circulación cerca de 30.000 dosis de estupefacientes y entre las sustancias incautadas se reportaron 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi.

“En Ibagué, el que la hace la paga”. Con esa frase, la alcaldesa de la capital del Tolima, Johana Aranda, acompañó la presentación de los resultados de un operativo de seguridad que dejó 89 personas capturadas y más de 30 diligencias de allanamiento.

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El video de la mandataria frente a varios detenidos se hizo viral y generó comparaciones con Abelardo de la Espriella y sus confrontaciones públicas con personas capturadas.

En las imágenes, la alcaldesa se dirige a los detenidos y les lanza otra frase que llamó la atención de los usuarios en redes sociales: “Qué pesar por sus madres”. La escena causó curiosidad por la forma en que presentó los resultados y convirtió el procedimiento en tema de conversación.

Del mismo modo, Aranda acompañó el balance con cifras del operativo desplegado en el BOSUR, en el que participaron 50 uniformados. Según informó, fueron capturadas 89 personas: 51 en flagrancia y 38 mediante orden judicial.

Asimismo, el procedimiento permitió sacar de circulación cerca de 30.000 dosis de estupefacientes. Entre las sustancias incautadas se reportaron 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi.

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Cabe resaltar que Aranda compartió los resultados con un mensaje contundente en sus redes sociales: “En Ibagué, el que la hace, LA PAGA!!! 89 capturados, 30 allanamientos y cerca de 30.000 dosis de estupefaciente que sacamos de las calles”.

La mandataria aseguró que los resultados no corresponden únicamente a unos días de trabajo, sino a un proceso de planeación y articulación entre distintas entidades. También afirmó que las autoridades continúan trabajando para que los habitantes de Ibagué tengan entornos seguros.

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