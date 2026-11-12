NTN24
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella reveló duro golpe a Iván Mordisco con la operación Urano: "Al narcoterrorismo lo vamos a arrinconar"

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, el cargamento estaría relacionado con la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, luego de que la Policía Nacional incautara 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones desarrolladas en diferentes puntos del país. Los procedimientos permitieron afectar las rutas de distribución de estupefacientes y las finanzas de organizaciones criminales.

o

A través de sus redes sociales, el mandatario entregó detalles de los resultados y aseguró que las autoridades continuarán adelantando acciones para desarticular las redes utilizadas por estos grupos para transportar y comercializar drogas.

¡Al narcoterrorismo lo vamos a arrinconar hasta destruir su negocio criminal! En dos contundentes operaciones, nuestra Policía Nacional incautó 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, golpeando las rutas del narcotráfico y las finanzas de las estructuras narcoterroristas que pretenden seguir envenenando al mundo”, afirmó De la Espriella.

Informó que el primer operativo se desarrolló en el corredor vial de La Línea, específicamente en el sector Los Pinos, donde las autoridades encontraron 600 kilogramos de cocaína ocultos en una caleta dentro de un tractocamión cisterna. Durante este procedimiento fueron capturadas dos personas.

El segundo resultado se produjo en Aguachica, Cesar, mediante la denominada Operación Urano. En este caso, la Fuerza Pública incautó otros 488,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo cisterna.

La droga pertenecía a una dinámica criminal de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco, y tendría como destino mercados internacionales”, precisó el mandatario.

Este segundo procedimiento representaría una afectación superior a los 2.800 millones de pesos para las finanzas de esa organización criminal. Además, según el balance entregado por el mandatario, la incautación habría evitado la circulación de cerca de 1,2 millones de dosis.

Tras divulgar los resultados de los dos procedimientos, Abelardo de la Espriella reiteró su postura frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y aseguró que su administración mantendrá las operaciones para cerrar sus rutas, afectar sus rentas ilegales y perseguir a sus integrantes.

“Vamos a cerrarles las rutas, destruir sus rentas y perseguirlos hasta que respondan ante la justicia”, manifestó.

Cabe resaltar que la Operación Urano hace parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo para enfrentar las estructuras ilegales que operan en el nororiente del país.

o

Su activación fue anunciada el pasado 5 de octubre y contempla la articulación de capacidades operativas y de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, con sede en Aguachica.

Estos resultados se conocen después de que el Ejecutivo también revelara el balance de la Operación Tormenta, una ofensiva nacional que, según la Presidencia, permitió incautar 5.748 kilogramos de clorhidrato de cocaína y destruir 274 laboratorios en 12 departamentos.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Captura

Narcotráfico

Narcoterrorismo

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

¿Fue el ELN? Así anunció De la Espriella un despliegue total para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Saqueos, vandalismo y caos: graves desórdenes en medio de huelga general en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Hermann Tertsch (AFP)
Eurodiputados

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

Presos están en huelga de hambre en Ramo Verde-Foto: NTN24
Presos políticos

“No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde

Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, encara a capturados por las autoridades-Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella

“Se les acabó la fiesta a estos bandidos”: nuevo cara a cara de De la Espriella con criminales

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Regimen chavista

La descarada burla de Diosdado Cabello sobre los presos políticos en Venezuela que causa indignación

Nayib Bukele | Foto: EFE
Nayib Bukele

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Más de Actualidad

Ver más
Hombre esposado / Raymond Samuel Paz, militar venezolano - Fotos: Pexels / X
Táchira

Capturan a soldado investigado por triple homicidio en base militar del estado Táchira

Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Cámara de Representantes

Fiscalía compulsó copias a comisión de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela - Fotos: EFE/Canva
Donald Trump

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Hombre esposado / Raymond Samuel Paz, militar venezolano - Fotos: Pexels / X
Táchira

Capturan a soldado investigado por triple homicidio en base militar del estado Táchira

Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Cámara de Representantes

Fiscalía compulsó copias a comisión de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela - Fotos: EFE/Canva
Donald Trump

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
ICE

"Los patriotas de ICE eliminaron a pandilleros, pedófilos y otras amenazas": la agencia anuncia mano dura en deportaciones

Delcy Rodríguez y María Corina Machado
María Corina Machado

Cinismo vs. esperanza: los discursos de Delcy Rodríguez y María Corina Machado a profundidad

Régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán designa como "terroristas" a fuerzas militares de país sudamericano y lanza amenaza: "Asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias"

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023