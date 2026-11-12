Abelardo de la Espriella reveló duro golpe a Iván Mordisco con la operación Urano: "Al narcoterrorismo lo vamos a arrinconar"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, luego de que la Policía Nacional incautara 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones desarrolladas en diferentes puntos del país. Los procedimientos permitieron afectar las rutas de distribución de estupefacientes y las finanzas de organizaciones criminales.

A través de sus redes sociales, el mandatario entregó detalles de los resultados y aseguró que las autoridades continuarán adelantando acciones para desarticular las redes utilizadas por estos grupos para transportar y comercializar drogas.

“¡Al narcoterrorismo lo vamos a arrinconar hasta destruir su negocio criminal! En dos contundentes operaciones, nuestra Policía Nacional incautó 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, golpeando las rutas del narcotráfico y las finanzas de las estructuras narcoterroristas que pretenden seguir envenenando al mundo”, afirmó De la Espriella.

Informó que el primer operativo se desarrolló en el corredor vial de La Línea, específicamente en el sector Los Pinos, donde las autoridades encontraron 600 kilogramos de cocaína ocultos en una caleta dentro de un tractocamión cisterna. Durante este procedimiento fueron capturadas dos personas.

El segundo resultado se produjo en Aguachica, Cesar, mediante la denominada Operación Urano. En este caso, la Fuerza Pública incautó otros 488,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo cisterna.

“La droga pertenecía a una dinámica criminal de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco, y tendría como destino mercados internacionales”, precisó el mandatario.

Este segundo procedimiento representaría una afectación superior a los 2.800 millones de pesos para las finanzas de esa organización criminal. Además, según el balance entregado por el mandatario, la incautación habría evitado la circulación de cerca de 1,2 millones de dosis.

Tras divulgar los resultados de los dos procedimientos, Abelardo de la Espriella reiteró su postura frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y aseguró que su administración mantendrá las operaciones para cerrar sus rutas, afectar sus rentas ilegales y perseguir a sus integrantes.

“Vamos a cerrarles las rutas, destruir sus rentas y perseguirlos hasta que respondan ante la justicia”, manifestó.

Cabe resaltar que la Operación Urano hace parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo para enfrentar las estructuras ilegales que operan en el nororiente del país.

Su activación fue anunciada el pasado 5 de octubre y contempla la articulación de capacidades operativas y de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, con sede en Aguachica.

Estos resultados se conocen después de que el Ejecutivo también revelara el balance de la Operación Tormenta, una ofensiva nacional que, según la Presidencia, permitió incautar 5.748 kilogramos de clorhidrato de cocaína y destruir 274 laboratorios en 12 departamentos.