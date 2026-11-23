Infantes de Marina estadounidenses asignados al Task Force Secure llevaron a cabo una serie de ejercicios de entrenamiento con fuego real en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

Las maniobras militares se desarrollaron entre el 11 y 13 de noviembre de 2026 e incluyeron el uso de ametralladoras M240B, equipamiento estándar de las fuerzas armadas estadounidenses.

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Durante los ejercicios, los marines practicaron técnicas de desplazamiento coordinado y comunicación bajo condiciones realistas de combate.

El Comando Sur de Estados Unidos, conocido como SOUTHCOM por sus siglas en inglés, detalló que los infantes de Marina "practicaron moverse juntos, comunicarse claramente, responder a instrucciones cambiantes y mantener conciencia mutua mientras trabajaban a través de un escenario de fuego real en condiciones realistas".

La base naval de Guantánamo ha sido territorio estadounidense en Cuba desde 1903, cuando se firmó un acuerdo de arrendamiento que otorgó a Estados Unidos el control de 117 kilómetros cuadrados en la costa sureste de la isla.

Esta instalación militar ha sido históricamente un punto estratégico para las operaciones estadounidenses en el Caribe y América Latina.

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El Task Force Secure es una unidad especializada responsable de la seguridad de la base, que incluye tanto la protección del perímetro como la respuesta ante posibles amenazas. Los ejercicios de este tipo son parte del entrenamiento regular que mantiene a las fuerzas preparadas para responder ante cualquier eventualidad.

SOUTHCOM supervisa las actividades militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, una región que abarca 31 países y 15 territorios. El comando es responsable de coordinar operaciones de seguridad, asistencia humanitaria y cooperación con naciones aliadas en el hemisferio occidental.

Este tipo de entrenamientos mantienen a la región al tanto de una posible operación de Estados Unidos en contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel y los Castro.