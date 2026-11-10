Carlos Giménez aconseja a Elon Musk que tome dura decisión tras el triunfo de los demócratas en Texas y traslade Tesla

La victoria de los demócratas en Texas en las elecciones de medio término abrió un nuevo escenario político en Estados Unidos y despertó el interés de otros estados por atraer las inversiones de grandes empresarios.

Debido a esto, el congresista republicano Carlos Giménez busca que Florida aproveche el cambio político y se convierta en un nuevo destino para las empresas de Elon Musk, particularmente Tesla.

De acuerdo con una publicación exclusiva de The Washington Reporter, Giménez quiere que Florida saque provecho de la victoria demócrata en Texas promoviendo el traslado de Tesla al estado.

La propuesta llega después de que los republicanos perdieran posiciones históricas en territorio texano, donde los demócratas consiguieron importantes triunfos tanto en la gobernación como en el Senado federal.

Cabe resaltar que el resultado electoral dejó a Gina Hinojosa como gobernadora electa, tras derrotar al republicano Greg Abbott, mientras que James Talarico consiguió imponerse en la contienda por el Senado frente a Ken Paxton. Estos resultados marcaron un cambio significativo en un estado que había permanecido bajo control republicano durante décadas.

La situación también tiene implicaciones para Musk, quien trasladó la sede corporativa de Tesla desde California hasta Austin, Texas, en 2021. El empresario había encontrado en ese estado un entorno favorable para desarrollar sus proyectos empresariales y expandir sus operaciones. Sin embargo, el nuevo panorama político podría modificar la relación entre sus compañías y las autoridades texanas.

En medio de este escenario, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también ha manifestado su disposición a recibir los negocios del magnate. La posibilidad de atraer a Musk representa una oportunidad para Florida de captar nuevas inversiones y fortalecer su presencia en el sector tecnológico y empresarial.

Cabe aclarar que la propuesta de Giménez se produce en medio de las repercusiones políticas de las elecciones en Texas y abre la conversación sobre una posible competencia entre estados por atraer las compañías del empresario.