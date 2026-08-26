Los duques de Sussex regresan al Reino Unido tras años de distanciamiento con la corona después del “Megxit”
Seis años después de su sonada ruptura con la Casa Real británica, proceso conocido popularmente como “Megxit”, el príncipe Enrique y Meghan Markle regresaron este miércoles al Reino Unido para instalarse temporalmente junto a sus hijos los príncipes Archie y Lilibet.
La pareja aterrizó al mediodía en un vuelo privado en el aeropuerto de Birmingham, según reportaron The Telegraph y la BBC, de acuerdo con las informaciones reveladas por la prensa británica y estadounidense, la decisión incluye la escolarización de sus hijos en la educación privada del país.
La llegada formal al suelo británico ocurre semanas después de una visita privada efectuada en julio a la residencia de campo del rey Carlos III en Highgrove y a la finca del conde Spencer, tío materno de Enrique.
El traslado coincide además con el descarte de los rumores sobre un hipotético retorno de Meghan a la actuación, proyecto que fue descartado tras la fría recepción mediática del rumor.
El regreso marca un punto gris tras su dimisión a las funciones reales a comienzos de 2020 para fijar su residencia en California, en los años posteriores, la relación con la familia real se vio fuertemente erosionada a raíz de la controvertida entrevista concedida a Oprah Winfrey.
La difusión de su serie documental en Netflix y la publicación del libro autobiográfico del duque, “En la sombra” (Spare), donde relató fuertes altercados con su hermano, el príncipe Guillermo, y críticas hacia la reina Camila.
A pesar de las disputas legales del duque con la prensa británica y del distanciamiento institucional, el establecimiento de la residencia familiar abre una nueva etapa en el convulso historial de la pareja en territorio británico.