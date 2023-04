“Hay que darle una oportunidad”: Stalin González sobre la conferencia de Venezuela en Bogotá

Stalin González, representante de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación y dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT), conversó con el programa La Tarde de NTN24 acerca de la conferencia internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo en Bogotá.

Para el representante de la delegación de la Plataforma Unitaria a la conferencia internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo en Bogotá el 25 de abril “hay que darle una oportunidad y valorar la iniciativa”.

“Hoy los venezolanos necesitamos construir una salida y lograr una salida que nos saque de la crisis en la que hoy estamos producto de Maduro y Chávez en los últimos 20 años”, afirmó

Stalin González señaló que el poder sobre las sanciones que hoy tiene Venezuela, y que sabría cómo utilizarlas adecuadamente, “es Estados Unidos”.

“Venezuela necesita democracia, Venezuela necesita estabilidad y creo que hoy tenemos una oportunidad. Esta iniciativa puede ayudar a retomar ese camino de construir un acuerdo y lograr que en Venezuela haya elecciones libres y nos permitan vivir en paz”, agregó el invitado.

El dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo también explicó que “para que no haya sanciones tiene que haber democracia, para que no haya sanciones tiene que haber libertad de prensa, libertades del país”.

González destacó que durante la mesa de negociación que se llevó a cabo en México el pasado mes de noviembre “se comprometieron en seguir avanzando en la discusión de esa agenda para darle a Venezuela poderes públicos”. “Que sí que salga de las sanciones, pero que tengan elecciones libres, que tengan los venezolanos el derecho a elegir libremente su futuro y no son separables lo una de la otra”.

Además, comentó que él no cree que las sanciones que tiene Venezuela “sea un debate central”.“Sanciones o elecciones, no, esto todo va junto”. “El que haya libertades, contrapesos y que no tengamos sanciones va a lograr que haya una estabilidad económica, va a frenar la migración (…) es indivisible toda esa temática, tu puedes decidir el orden de cómo lo discutes”.

VEA TAMBIÉN ¿Venezuela es un país que desprecia a sus muertos? o

“Nosotros vemos eso como una oportunidad, porque nosotros necesitamos exponer nuestra visión de lo que está pasando en Venezuela y que está visión que tenemos nosotros de qué genera la crisis y cómo solucionarle sea un arranque importante”, sostuvo.

“Esperamos que el régimen de Maduro, esas palabras que dice por ahí en un comunicado de su programa, no sean sola para la galería, sino que en verdad se comprometa a buscar un acuerdo y buscar los pasos necesarios para que en Venezuela podamos vivir en democracia y en paz tranquilamente”.

Stalin expresó que está invitada la delegación que representa la Plataforma Unitaria en el proceso de México ya que “toda esta iniciativa es para fortalecer el proceso de México”.

El invitado señaló que están trabajando para que todos los nueve integrantes de la delegación puedan asistir.

González se refirió a María Corina Machado diciendo que “siempre dicen que quiere ser la jefa de la oposición, es un tema más largo, porque de verdad creemos en la elección. Ella ha sido la que más durante estos 20 años ha llamado a que no participemos en elección, que no es posible cambiar el régimen a través del voto”.

“Creo que hoy el país no quiere a Maduro, que tenemos una fuerza real con el voto y podemos lograr el cambio (…) estamos convencidos de que con el apoyo de la gente podemos cambiar las cosas en Venezuela”, expresó.

“Las cosas en Venezuela no han cambiado, pero han mejorado”, explicó el dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo quien también acotó que “yo creo hoy que el empleado público es el primero en votar en contra de Maduro, porque es el que gana entre 3 y 5 dólares, es el que más sufrió con la hiperinflación”.