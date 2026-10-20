Histórico golpe al narcotráfico en Cartagena: De La Espriella realiza importante incautación

Como histórica fue calificada por el gobierno de Colombia la operación en la que se incautó 7,6 toneladas de droga en el puerto de Cartagena, siendo la mayor incautación de droga de los últimos 10 años en ese puerto. En los 75 primeros días de gobierno de Abelardo de la Espriella sube la cifra de droga incautada hasta las 132 toneladas por un valor de 6.108 millones de dólares.