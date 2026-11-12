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¿Próximo Premio Puskás?: el golazo de tiro libre de Arda Güler en el Turquía vs. Bélgica que está dando la vuelta al mundo

noviembre 12, 2026
Por: Nucho Martínez
Arda Güler, futbolista turco - Foto: EFE
Arda Güler, futbolista turco - Foto: EFE
El jugador de 21 años materializó un impresionante gol que terminó en el ángulo.

El futbolista turco Arda Güler protagonizó una de las acciones más destacadas del compromiso entre Turquía y Bélgica.

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Aunque el equipo que viste de rojo perdió en casa (1-2), Güler anotó un golazo que desde ya es candidato para el premio Puskás.

El jugador del Real Madrid materializó un impresionante gol de tiro libre que terminó en el ángulo superior de la portería rival.

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La ejecución, caracterizada por su potencia y precisión, rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y captó la atención de los 'amantes del deporte rey'.

El encuentro se llevó a cabo en el Gürsel Aksel Stadium, ubicado en Esmirna, como parte de la quinta jornada de la UEFA Nations League.

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Güler, de 21 años, fue el encargado de abrir el marcador para el combinado turco con la mencionada definición.

La extraordinaria 'diana' llegó a los 20 minutos del primer tiempo (1T) del compromiso.

A falta de un juego para que termine la ronda de grupos en la Nations League, Turquía completa el Grupo A con 0 puntos, por detrás de Italia, Francia y Bélgica.

¿Qué es el Premio Puskás?

Es un galardón entregado por la FIFA al autor del gol más estético o hermoso de la temporada de fútbol profesional.

Fue instaurado el 20 de octubre de 2009 por iniciativa de la FIFA en honor a Ferenc Puskás, legendario capitán y delantero de la selección de Hungría y del Real Madrid.

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