Dos militares salvadoreños destacados en Haití murieron y otros dos resultaron heridos tras una detonación ocurrida mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos, informó la Fuerza Armada de El Salvador.

Los lesionados reciben atención médica. Hasta el momento no se han detallado las causas del hecho ni el estado de salud de los heridos.

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En su comunicado, la institución expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos y manifestó su acompañamiento a sus seres queridos “en este difícil momento”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2.000 soldados a Haití después de que cuatro militares salvadoreños pertenecientes a la GSF desaparecieran tras una emboscada de bandas armadas el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

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24 horas antes, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) anunció que sus operaciones contra los grupos criminales que controlan gran parte de Puerto Príncipe han entrado en una nueva fase enfocada en desmantelar de manera definitiva las estructuras de poder de estas organizaciones.

Según informó la GSF en un comunicado publicado en la plataforma X, durante meses la fuerza multinacional ha realizado patrullas nocturnas, recopilado información de inteligencia y ejecutado operaciones específicas para identificar las posiciones de las bandas y debilitar su influencia en el territorio haitiano.