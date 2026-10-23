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Francia

Hombre abrió fuego en París; una persona murió y otras cuatro resultaron heridas: "Disparó al azar y quería provocar una carnicería"

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre mata a una persona y hiere a cuatro tras abrir fuego cerca de París - AFP
Los hechos ocurrieron al suroeste de París, y el hombre fue rápidamente detenido a unos pocos kilómetros, en la cercana localidad de Coignères, según la fuente policial.

Un hombre asesinó este viernes a una persona e hirió a cuatro en localidades próximas a París, al abrir fuego desde un auto antes de ser detenido, indicaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron hacia las 10H30 en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, y el hombre fue rápidamente detenido a unos pocos kilómetros, en la cercana localidad de Coignères, según la fuente policial.

"Este viernes por la mañana, un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino", escribió en Instagram el alcalde de Trappes, Ali Rabeh.

El hombre "manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una carnicería", en varios barrios de la ciudad, precisó el regidor, en declaraciones a la cadena BFMTV.

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, indicó el primer ministro, Sébastien Lecornu, en la red social X.

El balance de víctimas podría variar, ya que los equipos de socorro siguen interviniendo, precisó la prefectura departamental de Yvelines.

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"Es un milagro que no hubiera más víctimas", agregó Rabeh, quien, pese a no querer pronunciarse sobre un eventual móvil racista, indicó que dos de las víctimas tenían "un perfil particular".

"La persona fallecida es de origen africano y la persona en estado crítico es de origen magrebí", afirmó.

Por el momento se desconocen los motivos de los disparos, pero la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat, por sus siglas en francés) se hizo cargo del caso, anunció.

La investigación se abrió por "asesinato en relación con una empresa terrorista", motivada por "una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada", precisó.

En el último decenio, Francia sufrió una oleada de atentados yihadistas, entre ellos la matanza perpetrada en el corazón de París en noviembre de 2015, que dejó más de 130 muertos.

En los últimos años hubo menos incidentes, pero las autoridades advirtieron de que el riesgo persiste. Las labores de inteligencia permitieron además frustrar atentados.

Desde el ataque del movimiento islamista Hamás en Israel en octubre de 2023 y la guerra israelí en Gaza, los actos antisemitas y antimusulmanes progresaron en Francia, caja de resonancia del conflicto israelo-palestino.

En 2025, los actos antimusulmanes aumentaron un 88% hasta alcanzar los 326, en un contexto de auge de la extrema derecha.

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