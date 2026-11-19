Barranquilla proyecta un impacto económico estimado en 840.000 millones de pesos unos 241 millones de dólares con ocasión de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors que se disputará este sábado en la ciudad, con impulso sobre sectores estratégicos del Caribe colombiano como el hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales y gremiales divulgadas este jueves, la ciudad aguarda el arribo de más de 125.000 visitantes entre aficionados brasileños y argentinos, turistas nacionales, delegaciones deportivas y prensa, mientras la Terminal Metropolitana de Transporte calcula un flujo cercano a los 100.000 viajeros por carretera entre el 19 y el 22 de noviembre, más del doble de un fin de semana ordinario.

En el frente hotelero y turístico, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en el Atlántico, encabezada por Mario Muvdi, informó que la ciudad dispone de cerca de 300 establecimientos, más de 9.000 habitaciones y unas 17.000 camas, con la previsión de una ocupación cercana al 100% durante el fin de semana y un derrame turístico regional superior a los 60 millones de dólares, con extensión hacia destinos vecinos como Cartagena y Santa Marta.

Las obras en el estadio incluyeron el descenso de la cancha cerca de cuatro metros, la instalación de más de 10.800 sillas retráctiles, la ampliación de accesos, nuevos camerinos, zonas de hospitalidad y una moderna sala de prensa, además de la incorporación de una superficie de césped híbrido y tecnología de iluminación y pantallas de última generación.

La capacidad del recinto pasó de unos 43.000 a 65.000 espectadores para eventos deportivos, con la posibilidad de alcanzar las 75.000 personas en conciertos y espectáculos multitudinarios, dentro de la apuesta de Barranquilla por consolidar el Metropolitano como un escenario versátil sin dependencia exclusiva del fútbol.

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Como complemento, la ciudad preparó actividades para los visitantes en el Gran Malecón, junto al río Magdalena, donde el 19 y el 20 de noviembre se realizará la Fiesta Sudamericana, con música, gastronomía y experiencias recreativas de entrada gratuita.