Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Durante la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre, las fuerzas rusas utilizaron más de 400 drones y 110 misiles, 27 de ellos balísticos, contra diferentes regiones del territorio ucraniano.

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Según las autoridades de Ucrania, la ofensiva dejó al menos ocho personas muertas y cerca de 30 heridas. La capital, Kiev, fue uno de los principales objetivos, donde tres puentes que atraviesan el río Dniéper resultaron afectados. También se reportaron daños en edificios residenciales, instalaciones energéticas y vías ferroviarias.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que los ataques se desarrollaron en varias oleadas, con pausas de entre 20 y 30 minutos, lo que habría dificultado las labores de los organismos de emergencia. Además, señaló que Rusia utilizó misiles con ojivas de racimo.

La ofensiva se produjo pocas horas después de que Donald Trump hablara con dirigentes europeos tras reunirse con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, en China. Según un funcionario europeo citado por CNN, el mandatario estadounidense les transmitió que el líder ruso estaba "cansado", quería terminar la guerra y estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo.

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Sin embargo, el nuevo bombardeo volvió a generar dudas sobre las posibilidades de una salida diplomática. Putin había advertido que Rusia respondería con mayor contundencia a los recientes ataques ucranianos contra el puente de Crimea, que conecta la península ocupada con territorio ruso.

La guerra, que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, continúa golpeando la infraestructura civil y energética de Ucrania, mientras se mantienen los esfuerzos internacionales para conseguir un acuerdo que permita detener los enfrentamientos.