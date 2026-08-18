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Martes, 18 de agosto de 2026
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Narcotráfico

Comando Sur de EE. UU. refuerza cooperación de seguridad con Ecuador contra el narcotráfico

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Soldados del Ejército de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Soldados del Ejército de Ecuador - Foto de referencia: EFE
El Comando Sur vincula esta cooperación con una estructura regional más amplia.

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general de Infantería de Marina Francis L. Donovan, realizó este martes su tercera visita oficial a Ecuador, donde se reunió con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo Rendón, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Santiago Delgado Salvador, para revisar los avances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

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Según SOUTHCOM, las conversaciones estuvieron centradas en los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental, en respaldo de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C). El organismo estadounidense señaló que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la seguridad y la estabilidad regional, así como de enfrentar a las redes criminales transnacionales.

Cabe aclarar que la visita ocurre en un momento de mayor coordinación militar entre Quito y Washington. El 3 de marzo, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses iniciaron operaciones contra organizaciones que Estados Unidos mantiene designadas como terroristas. En aquel momento, las acciones fueron presentadas como parte de un esfuerzo conjunto para enfrentar el narcoterrorismo, mientras que los detalles operativos permanecieron restringidos.

Del mismo modo, la agenda bilateral también ha tenido continuidad durante los últimos meses. En julio, Donovan volvió a Ecuador para reunirse con altos mandos militares y visitar unidades ecuatorianas, con el objetivo de fortalecer la cooperación y conocer las operaciones desarrolladas contra organizaciones narcoterroristas en el marco de la A3C.

Ahora, el Comando Sur vincula esta cooperación con una estructura regional más amplia. Según el comunicado divulgado este martes, SOUTHCOM estableció el Joint Task Force–Western Hemisphere (JTF-WHEM) el pasado 4 de agosto como su brazo de acción para la región. La nueva fuerza trabaja con países integrantes de la A3C, entre ellos Ecuador, con objetivos que incluyen la defensa de la soberanía, el fortalecimiento de la seguridad regional y la protección del hemisferio occidental.

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El anuncio llega pocos días después de la reunión de la A3C celebrada en Panamá, el 12 de agosto. En ese encuentro, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteó una cooperación regional más estrecha contra los grupos considerados amenazas para la seguridad hemisférica. La coalición se ha convertido en uno de los principales mecanismos impulsados por Washington para coordinar a gobiernos de la región frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Cabe resaltar que, para Ecuador, la relación con Estados Unidos se ha convertido en un componente relevante de su estrategia contra el crimen organizado, en un contexto marcado por la expansión de las redes de narcotráfico y la violencia asociada a ellas. El gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera creciente a las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales y ha profundizado la cooperación internacional en materia de seguridad.

La reunión de este martes no incluyó, según el comunicado de SOUTHCOM, el anuncio de una nueva operación específica en Ecuador. Su principal señal política y militar es la continuidad de una alianza. Durante 2026, ha pasado de la cooperación en materia de inteligencia y seguridad a una coordinación operativa más estrecha, dentro de la estrategia estadounidense para combatir a los cárteles y otras organizaciones criminales en el hemisferio.

Finalmente, con esta tercera visita, Donovan y la cúpula militar ecuatoriana mantienen abierto un canal de coordinación que Washington considera estratégico para sus objetivos de seguridad regional, mientras busca ampliar las capacidades de sus fuerzas para enfrentar a las estructuras del narcotráfico que operan dentro y fuera de sus fronteras.

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