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Alerta en aeropuertos de EE. UU. por detenciones migratorias de ICE: se reportan más de 800 arrestos

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Una ola de detenciones migratorias ha encendido las alarmas entre la población en los aeropuertos de Estados Unidos, donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha comenzado a arrestar pasajeros en áreas de espera, justo después de pasar los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). La agencia de noticias Reuters reportó que la TSA estaría compartiendo información de pasajeros con ICE, una colaboración institucional que ha resultado en más de 800 arrestos a nivel nacional. En entrevista con NTN24, el abogado de inmigración Aníbal Romero confirmó haber visto personalmente agentes de ICE en aeropuertos. "Personas que no tienen documentos en este momento corren el riesgo de ser detenidos en los aeropuertos", advirtió.

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