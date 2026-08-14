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La tragedia en Colombia sigue cobrando vidas: hallados los cuerpos de joven venezolano y sus abuelos

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Después de 100 horas del terremoto, los equipos de rescate confirmaron este viernes el hallazgo de los cuerpos sin vida del joven venezolano Juan José Vivas, de 16 años, junto al de sus abuelos Juan de Dios Vivas y Yelitza, en los escombros del edificio Vanessa en Cali. El joven venezolano había llegado en enero desde Estados Unidos para entrenarse en un club de béisbol.

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