Imágenes del incremento de la crisis migratoria en Estados Unidos provocaron la reacción de Elon Musk

La crisis migratoria en Estados Unidos es un problema que cada día va en aumento, tanto así que recientemente se publicaron unas imágenes que evidencian la gran cantidad de migrantes en la frontera sur de la unión americana y que incluso hicierob que Elon Musk reaccionara.

En las imágenes compartidas por medio de la cuenta de Twitter de Bill Melugin del medio estadounidense Fox News, se ve una larga fila de cientos de migrantes que cruzaron de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y México.

“Un video notable de nuestro equipo de drones de Fox muestra una enorme fila de cientos de migrantes que acaban de cruzar ilegalmente a Brownsville, TX esta noche. La gran mayoría de ellos son adultos solteros. El RGV continúa viendo un aumento masivo de cruces ilegales antes de la caída de T42”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

El periodista continuó mostrando videos en lo que se ve cómo el flujo de migrantes que entran de manera ilegal sigue en Brownsville, Texas.

“Flujo continuo de cruces ilegales aquí en Brownsville. Trabajando en guiones en mi automóvil y miro por la ventana y veo otro grupo grande reuniéndose para procesar después de cruzar”, expresó el comunicador.

Además, explicó que durante el ingreso de los migrantes los buses de la patrulla fronteriza ha “estado yendo y viniendo constantemente. Va a ser una semana muy ocupada”.

El reportero contó que incluso antes de terminar de subir sus tweets sobre el incremento de la llegada de varios migrantes en la zona fronteriza, un nuevo grupo de personas habían logrado cruzar a Brownsville.

Ante ello, el magnate estadounidense Elon Musk reaccionó a las imágenes compartidas con un “Wow” y, aunque puede ser una respuesta corta, ya ha generado todo tipo de comentarios y debates.

De hecho, hay usuarios que señalaron que está respuesta de Musk en realidad podría deberse a muchas cosas, mientras hay quienes afirman que se trataría de una de las típicas contestaciones irónicas o sarcásticas que el CEO de Twitter suele hacer.

No es la primera vez que Musk reacciona ante la creciente crisis migratoria que vive la unión americana, ya que para febrero de 2023 el dueño de Tesla criticó el sistema migratorio de los Estados Unidos asegurando que es “extremadamente difícil de navegar” y lo calificó como “súper lento”.

Esta reacción del sudafricano se dio luego de la publicación de un informe en el que se detalló el preocupante aumento del 1230% de número de migrantes chinos y que han sido detenidos en la frontera con México de 2022 a 2023.

Esta problemática ha obligado al Gobierno de Estados Unidos a tomar importantes decisiones para intentar contener cada vez más el flujo migratorio y por ello, hace unos días alrededor de 1.500 soldados fueron desplegados en la frontera con México.

Esto a apenas días de que el Título 42 (norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes) sea levantado.

Según informó el Pentágono, los militares "no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden" sino que ayudarán a "complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)".

El viernes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ofreció una rueda de prensa en la que actualizó los preparativos de las autoridades migratorias ante el fin del Título 42.

Frente a la situación actual de la frontera sur, el funcionario estadounidense expresó que “hemos visto un 95% de caída en el número de detenciones en la frontera sur porque buscamos vías legales para que ellos puedan acceder”.

Según afirmó el funcionario de la administración Biden, esto les permite “expulsar a individuos rápidamente” y que a partir del 11 de mayo finalizarán esta regla y publicarán “un formato que ofrece a los individuos un camino legal y quienes no lo cumplan serán considerados inelegibles”.

“Estamos construyendo caminos legales, estamos ofreciendo y entregando consecuencias a quienes no cumplan con esos caminos legales, el mensaje es muy claro (…) la frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta después del 11 de mayo”, añadió.