Impactantes imágenes del momento en que un proyectil cayó a pocos metros de varios policías en Ragonvalia, Norte de Santander: esto se sabe del atentado

Un nuevo hecho de violencia contra la Fuerza Pública se registró en el municipio de Ragonvalia, en Norte de Santander, donde una cámara de seguridad captó el momento en que un proyectil impactó contra el suelo a pocos metros de varios policías que se encontraban en el casco urbano.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a varios uniformados que caminaban junto a una edificación cuando se produjo el impacto en la vía. En la grabación se observa cómo el proyectil cae cerca de los policías, quienes estuvieron expuestos a una situación de riesgo.

En el mismo sector se encontraban varios perros que transitaban por la calle. Según la información compartida junto al video, los animales también lograron salir ilesos, al igual que los uniformados que aparecen en las imágenes.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hostigamiento ocurrió cuando los policías realizaban labores de patrullaje en inmediaciones de una entidad bancaria, en el casco urbano de la población. Los uniformados reaccionaron ante la acción violenta y lograron salir sin lesiones.

Hasta el momento, no se reportan policías ni civiles heridos por este hecho. Sin embargo, se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque, el tipo de proyectil utilizado y los responsables de esta acción.

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Cabe resaltar que este nuevo episodio se registra en medio de la preocupación por la seguridad en Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela que ha sido escenario de diferentes acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública.

El 11 de abril de 2026, tres policías resultaron heridos tras un ataque con explosivos en Ragonvalia, mientras realizaban labores de patrullaje. En esa oportunidad, las autoridades señalaron la posible responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los hechos violentos registrados en el departamento. No obstante, esta información corresponde a ese ataque anterior y no permite establecer quién estaría detrás del nuevo hostigamiento.

Por ahora, las circunstancias del hecho más reciente continúan pendientes de mayores precisiones oficiales, mientras las imágenes de la cámara de seguridad evidencian el riesgo al que estuvieron expuestos los uniformados que patrullaban por esta población de Norte de Santander.