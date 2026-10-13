Colombia y Estados Unidos afianzan su alianza estratégica tras llamada entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: ¿de qué hablaron en su reciente conversación?

El Gobierno nacional reforzó la agenda diplomática con la Casa Blanca tras un importante diálogo telefónico entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante la conversación de más de 15 minutos, las autoridades abordaron los ejes centrales de la relación bilateral, con énfasis en los avances en materia de seguridad, desarrollo económico y estabilidad del continente frente a las amenazas comunes.

El intercambio diplomático ocurre 70 días después de la llegada de Abelardo al poder y da continuidad al encuentro presencial que ambas figuras sostuvieron previamente en la ciudad de Barranquilla para coordinar la agenda hemisférica.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el presidente Abelardo de la Espriella para reafirmar la revitalizada alianza entre Estados Unidos y Colombia, con un mensaje de agradecimiento por los esfuerzos para impulsar prioridades compartidas y sus contribuciones a un hemisferio seguro, protegido y próspero”, informó el portavoz oficial Tommy Pigott a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca.



La llamada coincide con decisiones clave impulsadas por el Ejecutivo colombiano, tales como el incremento de extradiciones firmadas hacia tribunales norteamericanos y la solicitud formal presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU para ajustar los alcances de la Misión de Verificación en el país.

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