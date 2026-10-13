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Martes, 13 de octubre de 2026
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Relaciones bilaterales

Colombia y Estados Unidos afianzan su alianza estratégica tras llamada entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: ¿de qué hablaron en su reciente conversación?

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio-Foto: EFE
El secretario de Estado norteamericano y el presidente colombiano ratificaron el compromiso bilateral en materia de seguridad regional, cooperación diplomática y combate al crimen organizado.

El Gobierno nacional reforzó la agenda diplomática con la Casa Blanca tras un importante diálogo telefónico entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante la conversación de más de 15 minutos, las autoridades abordaron los ejes centrales de la relación bilateral, con énfasis en los avances en materia de seguridad, desarrollo económico y estabilidad del continente frente a las amenazas comunes.

El intercambio diplomático ocurre 70 días después de la llegada de Abelardo al poder y da continuidad al encuentro presencial que ambas figuras sostuvieron previamente en la ciudad de Barranquilla para coordinar la agenda hemisférica.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el presidente Abelardo de la Espriella para reafirmar la revitalizada alianza entre Estados Unidos y Colombia, con un mensaje de agradecimiento por los esfuerzos para impulsar prioridades compartidas y sus contribuciones a un hemisferio seguro, protegido y próspero”, informó el portavoz oficial Tommy Pigott a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca.


La llamada coincide con decisiones clave impulsadas por el Ejecutivo colombiano, tales como el incremento de extradiciones firmadas hacia tribunales norteamericanos y la solicitud formal presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU para ajustar los alcances de la Misión de Verificación en el país.

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Con la mira puesta en el combate frontal al narcotráfico y la contención de las amenazas ilegales en la región, Bogotá y Washington reafirman una hoja de ruta común que busca consolidar el orden constitucional y la prosperidad en el hemisferio occidental.

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