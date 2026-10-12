Contundente bombardeo de Abelardo de la Espriella en el Catatumbo deja cuatro abatidos de las Farc

El Ejército colombiano ejecutó un bombardeo quirúrgico en la región del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, que dejó como resultado cuatro personas abatidas, según información oficial. La operación fue ordenada directamente por el presidente Abelardo de la Espriella tras recibir reportes de inteligencia sobre la presencia de al menos veinte integrantes del Frente 33 de las FARC en el área. De acuerdo con fuentes oficiales, entre los objetivos del operativo se encontraban miembros del "círculo cercano" de alias Calarcá, quien formó parte de las negociaciones de paz del gobierno anterior y ahora es considerado objetivo prioritario. La administración de De la Espriella ha identificado al menos cuatro cabecillas de las disidencias de las FARC como "blancos principales" de su política de seguridad. Esta acción militar marca un giro significativo respecto a la estrategia del anterior mandato de Gustavo Petro, quien había suspendido las capturas para facilitar supuestos "diálogos de paz". El actual gobierno ha declarado objetivos prioritarios a las disidencias de las FARC en Norte de Santander y ha revocado las políticas de negociación que, según la administración actual, "nunca llevaron la paz a Colombia".