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Operación "Mano de Hierro": así acorrala Abelardo de la Espriella a los criminales en Bucaramanga

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso en marcha la operación "Mano de Hierro" en Bucaramanga logrando decenas de capturas, 70 allanamientos, 12 armas de fuego incautadas, 27 celulares y la extinción de dominio ilegal de bienes tazados en 1541 millones de pesos. Pero mientras en Bucaramanga dan un golpe contundente al narcotráfico, en el departamento del Cesar un ataque con drones destruyó una estación de policía, los uniformados lograron esquivar esta agresión y las autoridades han anunciado el despliegue de más tropas del ejército y de la policía.

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