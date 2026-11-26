Una emergencia se registró durante la tarde de este jueves 26 de noviembre en el departamento del Cesar, luego de que un vehículo tipo turbo que transportaba pólvora sufriera un accidente de tránsito en la vía nacional que comunica a los municipios de San Martín y San Alberto, en el sur del departamento.

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El hecho generó momentos de preocupación entre quienes transitaban por este corredor vial, debido al tipo de mercancía que llevaba el automotor. Tras el accidente, la carga comenzó a incendiarse y provocó varias detonaciones, además de una enorme columna de humo que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Según la información preliminar conocida sobre lo ocurrido, el conductor logró salir del vehículo sin lesiones, pese a la magnitud de la emergencia. Hasta los primeros reportes tampoco se habían confirmado otras personas afectadas.

Al lugar llegó personal de Ambulancias LAFS, que transitaba por el sector y brindó apoyo tras lo ocurrido. Asimismo, unidades del Cuerpo de Bomberos de San Martín hicieron presencia para atender la situación y adelantar las labores correspondientes frente al incendio provocado por la carga.

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Las imágenes divulgadas por Noticias RCN muestran la magnitud de las detonaciones y el fuego que se extendió en el lugar del accidente, lo que generó preocupación por el riesgo que representaba el material pirotécnico para los demás conductores y habitantes de la zona.

Por ahora, no se han establecido oficialmente las causas del siniestro ni se ha entregado un balance definitivo sobre las condiciones en las que quedó el vehículo y la totalidad de la carga que transportaba. Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre lo ocurrido y las circunstancias que rodearon esta emergencia.