NTN24
Martes, 10 de noviembre de 2026
Martes, 10 de noviembre de 2026
Venezuela
Programa: El Informativo USA

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy y Jorge Rodríguez participaron en el Campeonato Panamericano Máster de Tenis de Mesa en Caracas en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, lo que despertó la indignación de los ciudadanos. Esta aparición, para muchos, representa una muestra de irrespeto y burla ante la realidad del país. Los venezolanos cuestionan que, en medio de una profunda crisis económica y social tras los terremotos, dediquen tiempo a estas actividades sin resolver lo que es prioridad.

También le puede interesar

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Foto: captura video
Abelardo de la Espriella

Como uno más: vestido de camuflado De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas militares

Fotos: María Corina Machado/ Jorge Quiroga
Jorge Tuto Quiroga

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Foto: Miguel Ángel Rodríguez
Entrevistas NTN24

"El poder es la droga más peligrosa que hay en el mundo": expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela, llegando a la Universidad Católica Andrés Bello para participar en una conferencia de prensa - Foto de archivo: EFE
María Corina Machado

Se conoce grave y explícita amenaza de muerte contra María Corina Machado tras su regreso a Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como uno más: vestido de camuflado De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas militares

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de mansión de pandillero en Haití-Foto: Cortesía
Haití

Dicho y hecho: así fue el contundente ataque de Nayib Bukele a mega mansión de cabecilla en Haití

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Maduro vende a temidos colectivos chavistas como supuestas "organizaciones inofensivas" por la ecología, el deporte y los derechos humanos

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Más de Actualidad

Ver más
Antonio Marval | Foto: EFE
TSJ en el exilio

Candidatura de impacto: presidente del TSJ en el exilio oficializó su postulación como magistrado

Foto: Chino y Nacho "Radio Venezuela: Fresco"
Chyno y Nacho

Chino y Nacho lanzan "Radio Venezuela: Fresco", el nuevo álbum que sorprendió por sus colaboraciones: así suena

Atentado en el Valle del Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
Explosión

Hidroeléctrica colombiana de Amaime en Palmira sufre atentado terrorista con drones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Antonio Marval | Foto: EFE
TSJ en el exilio

Candidatura de impacto: presidente del TSJ en el exilio oficializó su postulación como magistrado

Foto: Chino y Nacho "Radio Venezuela: Fresco"
Chyno y Nacho

Chino y Nacho lanzan "Radio Venezuela: Fresco", el nuevo álbum que sorprendió por sus colaboraciones: así suena

Atentado en el Valle del Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
Explosión

Hidroeléctrica colombiana de Amaime en Palmira sufre atentado terrorista con drones

El pesista colombiano Yeison López-Foto EFE
China

El pesista colombiano Yeison López conquista la medalla de oro e impone récord mundial en la modalidad de arranque en China

Reclutamiento en Colombia (EFE)
El Punto Clave

Víctimas de Sandra Ramírez le recuerdan origen de la cifra de 18.677 menores reclutados por las FARC

Rick Scott - Foto: cortesía
Regreso María Corina Machado

El senador republicano Rick Scott jugó un papel decisivo en el regreso de María Corina Machado con llamadas al presidente Donald Trump

Miembros del Tren de Aragua | Foto: EFE
El Tren de Aragua

“El Tren de Aragua termina siendo una especie de conejillo de indias para EEUU”: Ronna Rísquez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023