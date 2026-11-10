Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Delcy y Jorge Rodríguez participaron en el Campeonato Panamericano Máster de Tenis de Mesa en Caracas en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, lo que despertó la indignación de los ciudadanos. Esta aparición, para muchos, representa una muestra de irrespeto y burla ante la realidad del país. Los venezolanos cuestionan que, en medio de una profunda crisis económica y social tras los terremotos, dediquen tiempo a estas actividades sin resolver lo que es prioridad.