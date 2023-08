Indignación en México tras el asesinato de una mujer a plena luz del día

Una mujer falleció este jueves tras ser apuñalada en varias oportunidades en León, Guanajuato.

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que la mujer fue atacada por un hombre de quien hasta el momento se desconoce su identidad y quien la abordo cuando se encontraba caminando por una de las calles de la ciudad.

La victima identificada como Milagros Monserrat, de 40 años, falleció desangrada en el lugar luego de implorarle al atacante que se llevara sus objetos personales pero que no la hiriera.

Tras no poder escapar, la mujer le aseguró al agresor que no tenía nada que entregarle, pues en el audio de la grabación se puede escuchar cuando le dijo: “¿Qué te doy? no tengo nada, te lo juro que no tengo nada”.

Lo que parecía ser un asaltó se convirtió, al parecer, en un ataque personal ya que el hombre la apuñaló en varias oportunidades y no se llevó ningún objeto personal de la víctima.

Tras el incidente, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Guanajuato, se pronunció a través sus redes sociales para rechazar el hecho.

“Todos estamos indignados. No hay palabras que definan el sentimiento. La búsqueda no para y seguirá hasta que sea capturado. Si sabes dónde está o tienes datos que nos hagan detenerlo más rápido, es momento de hablar”, indicó la entidad a través de Twitter, ahora llamada X.

Durante su rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el feminicidio y aseguró que su gobierno no dejará que el hecho quede impune.

“Hay que atender las causas. La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos llevando nosotros a la práctica”, dijo el mandatario mexicano.