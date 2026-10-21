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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Javier Milei

Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, recibe a Milei y afirma que la capital española "siempre será su casa"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso - EFE
Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso - EFE
Cabe resaltar que la reunión se produjo durante la séptima visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia argentina.

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este miércoles al presidente de Argentina, Javier Milei, durante su visita a Madrid. Tras el encuentro, Ayuso publicó un mensaje en el que expresó su satisfacción por darle la bienvenida al mandatario argentino y destacó los vínculos entre España y Argentina.

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Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a @JMilei, Presidente de Argentina”, escribió Ayuso en X. La dirigente madrileña aseguró, además, sentir “un profundo afecto por esta nación hermana” y manifestó su deseo de que Argentina “recupere el camino de la prosperidad”.

Asimismo, el mensaje estuvo acompañado de fotografías del encuentro, en las que ambos aparecen sonrientes y estrechándose las manos. Ayuso cerró su publicación con una frase dirigida directamente al mandatario argentino: “Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa”.

Cabe resaltar que la reunión se produjo durante la séptima visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia argentina. En esta ocasión, el mandatario no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. Su agenda en Madrid ha estado concentrada en actividades económicas y académicas, así como en encuentros con dirigentes y sectores políticos afines.

La Comunidad de Madrid confirmó oficialmente que Ayuso mantendría una reunión institucional con Milei a las 5:00 p. m. de este miércoles. Posteriormente, el encuentro se realizó en las instalaciones del Canal de Isabel II.

La relación entre ambos dirigentes no es nueva. En junio de 2024, Ayuso concedió a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante una visita del mandatario argentino que estuvo marcada por las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y España. En enero de 2026, además, Ayuso fue recibida por Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

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El encuentro de este miércoles ocurre, además, en un escenario político especialmente sensible en España: el país se encuentra en la antesala de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Durante su visita, Milei también participó en el Nueva Economía Forum, donde defendió su gestión económica en Argentina y volvió a lanzar duras críticas contra Pedro Sánchez.

Así, el recibimiento de Ayuso a Milei vuelve a poner en primer plano la relación entre ambos dirigentes, en una visita del presidente argentino a España que ha generado debate político y que coincide con la precampaña electoral española.

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