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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Drones
Programa: El Informativo

Colombia es sacudido por ataques: así funcionan los drones usados por los grupos terroristas

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia vivió un fin de semana sacudido por ataques terroristas en varias regiones como represalia por parte de los grupos criminales a las operaciones ordenadas por el presidente Abelardo de la Espriella. La complejidad de la amenaza radica en la diversidad de tecnología de drones utilizada por los grupos criminales. Rodrigo Ramón Zapata Romero, experto en sistemas antidrones, explicó en El Informativo de NTN24 cómo funcionan los drones usados por los grupos terroristas contra la fuerza pública colombiana.

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