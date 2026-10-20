Desoladoras imágenes e impresionantes rescates aéreos dejan las inundaciones en España

Al menos 5 personas fallecidas ha dejado el paso de la tormenta ‘Adam’ por la costa mediterránea española, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. En poblaciones como Daimuz, algunos residentes utilizaron baldes y escobas para sacar el agua de sus casas, mientras que otros inspeccionaban los vehículos que habían quedado sumergidos durante la noche. La Agencia Meteorológica Nacional (Aemet) informó que las lluvias torrenciales excepcionales de agua en las últimas 36 horas, mientras que varias localidades del sur de valencia y el norte de alicante superaron récord históricos de precipitaciones.