Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven el pasado martes 24 de noviembre en el sector La Encrucijada, municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

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El hecho ocurrió cuando se desplazaba en motocicleta por la carretera que comunica a Cagua con Maracay e intentó adelantar una gandola.

El hombre, identificado como Luis David Rodríguez Salas, según reportes, perdió el control y cayó sobre el pavimento mientras pasaba junto al vehículo de carga pesada.

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Posteriormente, la gandola lo arrolló y le ocasionó lesiones que provocaron su muerte en el lugar.

Las circunstancias del accidente todavía no están claras, pues existen distintas versiones sobre lo sucedido.

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Una de las hipótesis señala que el joven pudo haber sido arrastrado por una corriente de aire generada por el desplazamiento de la gandola.

Otra versión apunta a que el motorizado habría golpeado la gandola mientras intentaba adelantarla y, tras el impacto, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, momento en el que fue arrollado por el vehículo pesado.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (DIATT) acudieron al lugar para iniciar las averiguaciones correspondientes.