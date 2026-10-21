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Israel

Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo: es el primer país fuera de Europa en utilizar esta tecnología

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo - Canva
Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo - Canva
La primera paciente tratada en Israel llevaba años enfrentando crisis epilépticas que no lograban controlarse adecuadamente con medicamentos.

Israel dio un nuevo paso en el tratamiento de la epilepsia con la implantación del sistema EASEE en una paciente de 42 años en el Hospital Beilinson, perteneciente a los Servicios de Salud Clalit. El procedimiento representa el primer uso de esta tecnología en un país fuera de Europa, según los reportes publicados el 20 y 21 de octubre de 2026.

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El dispositivo fue desarrollado en Alemania por la compañía PRECISIS y está diseñado para pacientes con epilepsia focal resistente a los medicamentos. Su funcionamiento consiste en administrar estimulación eléctrica sobre la zona del cerebro donde se originan las crisis, sin necesidad de abrir el cráneo ni introducir electrodos directamente en el tejido cerebral.

A diferencia de otros procedimientos de neuroestimulación, el sistema EASEE se coloca debajo del cuero cabelludo y por encima del hueso del cráneo. Está conectado mediante un cable a un generador de impulsos ubicado debajo de la piel del pecho, que suministra la estimulación eléctrica.

Cabe resaltar que la primera paciente tratada en Israel llevaba años enfrentando crisis epilépticas que no lograban controlarse adecuadamente con medicamentos. De acuerdo con la información divulgada sobre el procedimiento, su caso presentaba dificultades adicionales, porque una cirugía convencional para retirar el foco de las crisis podía ocasionarle un mayor deterioro funcional.

La intervención estuvo a cargo de especialistas del Hospital Beilinson, entre ellos la doctora Idit Tamir, responsable de la unidad de neurocirugía funcional. La paciente no presentó nuevas crisis en los días posteriores al procedimiento, según el reporte difundido. Sin embargo, ese resultado inicial no permite establecer todavía la eficacia del tratamiento a largo plazo.

La tecnología cuenta con antecedentes clínicos en Europa. Un estudio publicado en JAMA Neurology en 2023, que analizó a 33 adultos con epilepsia focal resistente a los medicamentos, encontró que el 53,1 % de los pacientes evaluados después de seis meses de estimulación había reducido sus crisis al menos a la mitad. Posteriormente, un seguimiento a dos años reportó una reducción mediana del 68 % en la frecuencia de las crisis entre los pacientes incluidos en el análisis.

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Estos resultados ofrecen evidencia sobre el potencial del sistema, aunque los estudios disponibles son de tamaño limitado y no garantizan que todos los pacientes respondan de la misma manera. La selección de los candidatos depende de una evaluación médica especializada.

La implantación en Israel amplía el uso de una alternativa para determinados pacientes cuyas crisis no responden a los tratamientos farmacológicos y para quienes la cirugía cerebral convencional puede representar riesgos importantes.

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