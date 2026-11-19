A casi 50 años de su lanzamiento, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 siguen llevando un mensaje de la humanidad hacia las profundidades del espacio.

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En sus estructuras transportan dos discos de oro que están diseñados para conservar por aproximadamente 1.000 millones de años una representación de quiénes somos, cómo vivimos y dónde está nuestro planeta.

El proyecto llamó de nuevo la atención este 18 de noviembre, cuando la Voyager 1 alcanzó una distancia que equivale a un día luz de la Tierra, un nuevo hito para el objeto fabricado por seres humanos que más lejos ha logrado viajar.

La misión, que inició en 1977, igualmente dejó una de las iniciativas más singulares de la exploración espacial: tratar de comunicarse con una posible civilización extraterrestre.

Los discos fueron concebidos por un equipo liderado por los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake. Jon Lomberg, director de diseño del proyecto, recordó a la BBC las dificultades para preparar el contenido en pocas semanas y con recursos limitados. “Fue una locura, teníamos apenas unas semanas, sin presupuesto, casi sin personal”, expresó.

La cubierta de cada disco posee instrucciones para reproducirlo. Junto con el artefacto se incorporaron un cartucho y una aguja, así como los diagramas usan principios matemáticos y físicos que, en teoría, pueden llegar a ser comprendidos por una inteligencia de otro mundo.

La referencia fundamental es el átomo de hidrógeno, uno de los elementos más abundantes del universo. Su estructura deja establecer una unidad de tiempo que ayudaría a interpretar el código binario de la cubierta y determinar la velocidad correcta para reproducir la grabación.

El contenido empieza con saludos en 55 idiomas y sigue con sonidos de la naturaleza y de la vida cotidiana en la Tierra. Además, incluye música de distintas culturas, desde composiciones clásicas hasta instrumentos tradicionales de Asia, África y América Latina.

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Los discos tienen también 116 imágenes codificadas como información sonora. La selección reúne ilustraciones de anatomía, diagramas científicos, paisajes, animales y escenas de la vida humana.

Una de las inclusiones más personales fue propuesta por Ann Druyan, documentalista y entonces pareja de Sagan: sus propias ondas cerebrales, registradas en una meditación. La grabación coincidió con el momento en que los dos se confesaron su amor.

Druyan reflexionó acerca del destino del mensaje y el paso del tiempo. “Dentro de 1.000 millones de años, la Tierra será irreconocible. Todo lo que amamos se habrá ido. Pero las Voyager seguirán cantando por nosotros”, dijo.

Pese a que no hay alguna certeza de que otra especie encuentre las sondas o consiga interpretar su contenido, el proyecto mantiene su propósito original: dejar una huella de la humanidad más allá de nuestro sistema planetario.