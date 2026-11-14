"Estados Unidos va a tener que hacer un tipo de operación quirúrgica”: experto sobre recuperar Cuba

El politólogo cubano Julio Shiling explicó a NTN24 los pasos que, desde su perspectiva, serían necesarios para poner fin al castrismo. El experto aseguró que sacar al castrismo del poder es una “meta necesaria” no solo para Cuba, sino también para “la seguridad de Estados Unidos”, ante la presencia e influencia de países como China, Rusia, Corea del Norte e Irán en las Américas. Además, planteó que Washington tendría que contemplar una “operación quirúrgica” para alcanzar ese objetivo.