Estados Unidos está cerca de ponerle fin a cuatro años de ausencia de representación diplomática de alto nivel en Colombia con la nominación del empresario y exsenador republicano Nate Morris para embajador en Bogotá, lo que marca un giro en las relaciones bilaterales tras un período de tensión durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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De oficializarse, Morris, de 46 años, asumiría el cargo vacante desde junio de 2022, cuando Philip Goldberg designado durante el primer mandato de Donald Trump en 2019 dejó el puesto, período en el que la sede diplomática norteamericana en la capital colombiana estuvo a cargo de encargados de negocios interinos ante la falta de acuerdo para un nuevo embajador durante la presidencia de Petro.

El último representante titular ejerció durante el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022), del partido Centro Democrático, mientras la llegada de Petro a la presidencia en agosto de 2022 coincidió con el inicio de diferencias políticas que frenaron la designación de un sucesor para Goldberg.

La nominación de Morris ocurrió en junio de 2026, en medio del proceso electoral colombiano que llevó a la presidencia a Abelardo de la Espriella, aliado de Trump; Morris, cercano al movimiento MAGA (Make America Great Again), había abandonado antes su campaña para un escaño en el Senado en noviembre de 2025 al conocerse su posible postulación como embajador.

La aprobación de la nominación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano mereció el saludo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien celebró el avance en su cuenta de X.

“Colombia y Estados Unidos son naciones amigas y aliadas que comparten el propósito de construir un futuro de mayor prosperidad para sus pueblos”, puntualizó el jefe de Estado colombiano.

El vínculo bilateral resulta estratégico para Colombia, dado que Estados Unidos constituye su principal aliado en seguridad y defensa, además de su mayor socio comercial, con un Tratado de Libre Comercio vigente desde mayo de 2012.

“Reafirmo la voluntad de mi Gobierno de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos, mediante el impulso a una agenda común de comercio, inversión, seguridad, defensa de la democracia y lucha frontal contra el narcotráfico”, afirmó De la Espriella tras el anuncio de la designación.