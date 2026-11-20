Disney+ y Hulu culminarán en diciembre un proceso de unificación de plataformas que transformará la experiencia de millones de suscriptores. The Walt Disney Company confirmó el 17 de noviembre, en su carta a accionistas con los resultados del cuarto trimestre fiscal, que los usuarios del paquete conjunto accederán a televisión en vivo y complementos de pago dentro de una sola aplicación.

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El director ejecutivo Josh D’Amaro y el director financiero Hugh Johnston informaron que la integración está “casi completa”. Según el documento oficial, los suscriptores tendrán “una experiencia totalmente unificada” en Disney+ desde diciembre, con el objetivo de facilitar el descubrimiento de contenido de todas las marcas de la compañía.

La integración con Hulu Live TV tiene su origen en el acuerdo firmado el 29 de octubre de 2025 con FuboTV, mediante el cual Disney combinó parte de sus activos de Hulu Live TV con esa plataforma y quedó con aproximadamente el 70% del negocio resultante.

Sin embargo, persisten varias incógnitas sobre el proceso, pues la carta a accionistas no especifica qué ocurrirá con la aplicación independiente de Hulu ni establece un plazo para su eventual cierre. Stream TV Insider informó que Hulu se comercializa todavía por separado, mientras que Business Insider publicó en mayo un documento interno que preveía retirar la tecnología de Hulu una vez completada la migración.

Los suscriptores mexicanos ya tienen acceso a contenido de Hulu dentro de Disney+, servicio que llegó a ese país el 8 de octubre de 2025 sin modificaciones de precio en ese momento, según informó Dinero en Imagen. El centro de ayuda de Disney+ México lista tres planes con contenido de Hulu: Estándar con anuncios a $159 mensuales, Estándar a $259 y Premium a $339, modalidad que es la única con canales de ESPN incluidos.

Los resultados financieros acompañan esta transformación, dado que Disney informó que los ingresos por suscripciones de video bajo demanda aumentaron 19% en el último trimestre fiscal, cifra que alcanzó los USD 6.100 millones, con un ingreso operativo de USD 824 millones, y adelantó que para el año fiscal 2027 planea incrementar su inversión en contenido y mercadeo.