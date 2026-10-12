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Lunes, 12 de octubre de 2026
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Iván Mordisco
Programa: La Tarde

"La captura de Iván Mordisco es uno de los principales objetivos del actual gobierno": Andrés Macías

octubre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades colombianas iniciaron una ofensiva militar coordinada en tres departamentos del país para localizar a alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, tras un atentado con carro bomba que destruyó el peaje de El Bordo en el departamento del Cauca, dejando cinco civiles heridos. Sobre este tema, Andrés Macías, analista y especialista en seguridad y defensa nacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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