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Diálogos Venezuela

Dinorah Figuera sobre la cuarta mesa de diálogo con el régimen: "Estamos en proceso de consolidación del TSJ y por fin incorporar el tema del CNE"

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015 - Foto: EFE
El encuentro se desarrolla a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas, donde ambas delegaciones buscan avanzar en los temas planteados durante las reuniones anteriores.

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015, compartió un video con el que ofreció un balance de lo que será esta cuarta mesa de diálogo político con delegados del régimen.

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"Estamos en un proceso de consolidación del Tribunal Supremo de Justicia y por fin incorporar el tema del Consejo Nacional Electoral", dijo Figuera.

"Aspiramos a que en este proceso podamos ampliar las garantías políticas de los venezolanos", acotó la representante de la oposición en la Mesa de Diálogo.

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"Lograr que no haya presos políticos, lograr que podamos construir una defensoría de las garantías políticas", añadió.

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El régimen de Delcy Rodríguez y la AN 2015 iniciaron este 13 de noviembre la cuarta ronda de negociaciones en Caracas, Venezuela.

El encuentro se desarrolla a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas, donde ambas delegaciones buscan avanzar en los temas planteados durante las reuniones anteriores.

Esta jornada representa el primer acercamiento de este tipo desde el regreso a Venezuela de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien no forma parte de las conversaciones.

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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