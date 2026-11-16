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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

“Los voy a dar de baja”: la advertencia de Abelardo de la Espriella a ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’

noviembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lanzó una advertencia contra alias ‘Chiquito Malo’ y alias ‘Iván Mordisco’ durante la conmemoración de sus primeros cien días de mandato. El mandatario reafirmó su compromiso de combatir a las organizaciones criminales y aseguró que irá tras estos dos cabecillas. Alias ‘Chiquito Malo’ es señalado como máximo jefe del Clan del Golfo, mientras que alias ‘Iván Mordisco’ lidera una de las principales estructuras de las disidencias de las FARC, conocida como Estado Mayor Central.

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