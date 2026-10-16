La carrera por liderar la ONU se frena: las cinco potencias no dan luz verde a ningún candidato

Ninguno de los siete candidatos a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas logró el respaldo requerido de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los votos pueden definir el futuro de la elección. El resultado de la más reciente consulta informal abre la posibilidad de que se vayan a presentar nuevos aspirantes.

La votación, hecha el viernes 16 de octubre de 2026, dejó en evidencia las divisiones entre Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, las cinco potencias que tienen el poder de veto dentro del organismo.

Los aspirantes contemplan suceder al portugués António Guterres, quien acabará su segundo mandato de cinco años el próximo 31 de diciembre. La elección se realiza en un contexto reflejado por conflictos internacionales, dificultades financieras y desacuerdos entre las principales potencias.

Entre los siete aspirantes, la costarricense Rebeca Grynspan tuvo el mayor número de votos de aliento en esta consulta. No obstante, de igual forma recibió cinco votos de desaliento, dos de ellos corresponden a miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Grynspan figuró entre las favoritas en las cinco rondas anteriores. Pese a ello, los resultados muestran que sumar apoyos no es suficiente para garantizar su elección si persiste la oposición de alguna de las potencias con derecho a veto.

Según informaciones de medios de Estados Unidos citadas por la AFP, Washington se opone a los siete candidatos. El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, evitó confirmar esa versión y aseguró que su país busca a la persona más adecuada para el cargo.

Waltz igualmente señaló que los Estados miembros tienen la posibilidad de presentar nuevos candidatos si así lo ven.

La lista de aspirantes la integran cuatro mujeres y tres hombres:

Rebeca Grynspan, de Costa Rica.

Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Relaciones Exteriores de Guyana.

Rafael Grossi, argentino y actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Macky Sall, expresidente de Senegal.

Ivonne A-Baki, ecuatoriana.

María Fernanda Espinosa, ecuatoriana y exministra de Relaciones Exteriores.

Olara Otunnu, de Uganda.

La presencia de cuatro mujeres deja abierta la posibilidad de que, por primera vez en la historia de la organización, una mujer llegue a ocupar la Secretaría General.

El proceso de selección empieza con consultas informales en el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países. En estas votaciones, los miembros pueden expresar su respaldo, su oposición o no dar una opinión al respecto frente a cada aspirante.

Para que un candidato sea recomendado a la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y no puede recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

La consulta del 16 de octubre incorporó papeletas de colores para distinguir los votos de las cinco potencias permanentes, mientras los diez miembros no permanentes siguieron usando papeletas sin esa diferenciación. Este mecanismo dejó identificar de manera más clara la oposición de los países con poder de veto.

Una vez que el Consejo de Seguridad logre un acuerdo y recomiende un nombre, la decisión tendrá que pasar a la Asamblea General para su confirmación.

De momento, la falta de consenso deja abierta la competencia por uno de los cargos diplomáticos más importantes del mundo, en un momento en el que Naciones Unidas enfrenta profundas divisiones de la manera de responder a las crisis internacionales.