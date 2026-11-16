Navidad para el régimen de Delcy Rodríguez, hambre para los trabajadores: Día de protesta en Venezuela

En un contexto de aguda crisis económica, Venezuela vive una protesta nacional organizada por más de 120 organizaciones sindicales y gremiales. La movilización, que busca incrementar la presión hacia el régimen de Delcy Rodríguez por la mejora de las condiciones laborales, está liderada por maestros, trabajadores de la salud, obreros y pensionados.