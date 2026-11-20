El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que un sismo de magnitud 5,1 se registró cerca del Parque Nacional Pinnacles, en California en Estados Unidos, este viernes 20 de noviembre de 2026.

“Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-11-20, 01:49 hora local. Magnitud 5.1. Profundidad superficial, Pinnacles, Ca #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://sgc.gov.co/sismos”, informó el SGC.

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El Parque Nacional Pinnacles se encuentra en California Central, una región sísmicamente activa.

El lugar está ubicado cerca de la famosa Falla de San Andrés. De hecho, las formaciones rocosas del parque son resultado de actividad volcánica antigua que ha sido desplazada a lo largo de esta falla tectónica durante millones de años.

La región experimenta actividad sísmica regularmente debido a su ubicación en esta zona de fallas activas que atraviesa California.