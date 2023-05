"La frontera no estará abierta después del 11 de mayo": Alejandro Mayorkas sobre el fin del Título 42

Este viernes el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ofreció una rueda de prensa en la que actualizó los preparativos de las autoridades migratorias ante el fin del Título 42.

Desde la frontera sur de la unión americana, Mayorkas señaló que el propósito de su viaje es idear los planes para el fin del Título 42 y reunirse con la patrulla fronteriza porque “esto requiere una respuesta comunitaria al desafío”.

“No es distinto en toda la región, en todo el hemisferio occidental. Esto es un reto regional que requiere soluciones regionales. No se limita a la frontera sur de Estados Unidos y lo he hablado antes”, añadió.

Ante esto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comentó que viajó a Panamá para poder reunirse con sus socios panameños y colombianos y concordar “las operaciones de refuerzo para impedir que las personas entren en el peligroso Darién a merced de los traficantes”.

Mayorkas también acotó que se el consejero de seguridad se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concordar “una tarea operativa para impedir que los individuos sean traficados por coyotes”.

Frente a la situación actual de la frontera sur, el funcionario estadounidense expresó que “hemos visto un 95% de caída en el número de detenciones en la frontera sur porque buscamos vías legales para que ellos puedan acceder”.

Mayorkas explicó que no solo lo hacen por un tema de seguridad, sino que también se trata “de una razón humanitaria”.

Sin embargo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comentó que como parte de su obligación es advertir a todo aquel que cruce de manera ilegal la frontera sobre las consecuencias que podrían tener.

“Es parte de nuestra obligación como forma de frenar a los traficantes y resguardar a quienes califican en un ambiente post Título 42, nosotros estaremos utilizando nuestras autoridades bajo el Título 8 de los Estados Unidos”, señaló.

Según afirmó el funcionario de la administración Biden, esto les permite “expulsar a individuos rápidamente” y que a partir del 11 de mayo finalizarán esta regla y publicarán “un formato que ofrece a los individuos un camino legal y quienes no lo cumplan serán considerados inelegibles”.

“Estamos construyendo caminos legales, estamos ofreciendo y entregando consecuencias a quienes no cumplan con esos caminos legales, el mensaje es muy claro (…) la frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta después del 11 de mayo”. Continuó comentándole a la prensa.

Este 11 de mayo la unión americana pondrá fin a la emergencia sanitaria por el covid-19, lo que implica el levantamiento del famoso Título 42, el cual esta desde el mandato del expresidente Donald Trump para devolución de migrantes.

Con el fin del Título 42 se espera que no se detenga la expulsión de los inmigrantes, ya que desde inicios de 2023 en la unión americana se han expulsado a cerca de un millón de indocumentados por medio de este programa.